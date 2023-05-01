وزير الكهرباء يوجه بإنارة بغداد ومداخل المحافظات بـ

2023/05/01 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، جميع تشكيلات التوزيع، بمواكبة جميع الجهود البلدية في بغداد والمحافظات، والعمل على إنارة الشوارع والطرق الجسور ومداخل المحافظات.

وقال بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) ان التوجيه جاء "لإظهار العاصمة والمدن بما يليق بها من مظهر حضاري وبهي، كما ويساهم بإستتباب الوضع الأمني والحد من حوادث السير وإختناقات المرور".

وأشار الى "العمل على إنارة الاشارات المرورية في التقاطعات خصوصاً الرئيسة منها، من خلال التنسيق مع دوائر المرور في بغداد والمحافظات".

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