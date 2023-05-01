وزير العمل يلتقي طفلاً مخترعاً ويجري اتصالات بمسؤولي الانبار لدعمه

2023/05/01 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ألتقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس هيئة رعاية الطفولة احمد الاسدي احد الاطفال الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الانبار.

وأكد الأسدي بحسب بيان للوزارة "على اهمية تنمية قدرات هذا الطفل كونه احد الموهوبين في مجال التكنولوجيا المعلومات وكذلك في مجال السيارات والالكترونيات، فضلا عن براعة اختراعه لاجهزة تساعد المكفوفين والاطفال".

وشدد على "تقديم الدعم اللازم لتطوير هذه القدرات خصوصا من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة".

وأجرى وزير العمل "اتصالاته الهاتفية مع عدد من المسؤولين في محافظة الانبار بشأن امكانية تقديم الدعم له وتنميه قدراته" وفقاً للبيان.

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