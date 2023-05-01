القبض على متهمين اشتركا بعملية اغتيال صاحب صيرفة في بابل

2023/05/01 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوة أمنية، القبض على متهمين أثنين اشتركا باغتيال صاحب صيرفة في محافظة بابل.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان مفارز الوكالة "ألقت القبض على متهمين اشتركا بعملية اغتيال صاحب صيرفة في محافظة بابل".

وأشار البيان الى ان المتهمين "سرقا مبلغ مقداره (40) ألف دولار في الحادثة".

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