أردوغان يعلن تحييد

2023/05/01 | 00:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تركيا "تحييد" زعيم تنظيم داعش، أبو الحسين القرشي، في عملية بسوريا، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد.

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