الأسدي: نشدد على دعم الموهوبين من ذوي الهمم لتنمية قدراتهم وتعزيز مواهبهم

2023/05/01 | 00:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل يلتقي احد الاطفال الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة الاسدي: ندعم حصول هذه الشريحة على الدعم اللازم لتنمية القدرات وتعزيز المواهب التقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس هيئة رعاية الطفولة السيد احمد الاسدي احد الاطفال الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة الانبار يوم الاحد الموافق 30-4-2023.واكد السيد الوزير على اهمية تنمية قدرات هذا […]

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