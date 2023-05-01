رئيسي لمقابلة الأسد الاربعاء اجتماع وزاري عربي يناقش المبادرة الأردنية حول سوريا

2023/05/01 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭- ‬طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬يستضيف‭ ‬الأردن‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬اجتماعا‭ ‬جديدا‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬سوريا‭ ‬والاردن‭ ‬والسعودية‭ ‬والعراق‭ ‬ومصر،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردنية‮ ‬‭ ‬ونقل‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬سنان‭ ‬المجالي‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الاجتماع‭ ‬يأتي‭ ‬استكمالاً‭ ‬للاجتماع‭ ‬التشاوري‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬والأردن‭ ‬والعراق‭ ‬ومصر،‭ ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬السعودية‮»‬‭ […]

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