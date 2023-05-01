2023/05/01 | 00:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام صارت الأحاديث عن التغييرات المقبلة في العراق على كل لسان، ويقوم اعلاميون وكتّاب وسياسيون من خارج المشهد العام بالترويج لسيناريوهات المحتملة لما هو قادم، بطريقة استعراضية صاخبة ومثيرة، مع إعطاء مواعيد باليوم والشهر والسنة في انقلاب الأوضاع رأسا على عقب.
ومعظم التصريحات هي عبارة عن أمنيات ورغبات وربما أهواء وتضارب مصالح. […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف سيكون التغيير المقبل؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ومعظم التصريحات هي عبارة عن أمنيات ورغبات وربما أهواء وتضارب مصالح. […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف سيكون التغيير المقبل؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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