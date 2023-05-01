كيف‭ ‬سيكون‭ ‬التغيير‭ ‬المقبل؟

2023/05/01 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ صارت‭ ‬الأحاديث‭ ‬عن‭ ‬التغييرات‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬لسان،‭ ‬ويقوم‭ ‬اعلاميون‭ ‬وكتّاب‭ ‬وسياسيون‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المشهد‭ ‬العام‭ ‬بالترويج‭ ‬لسيناريوهات‭ ‬المحتملة‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬قادم،‭ ‬بطريقة‭ ‬استعراضية‭ ‬صاخبة‭ ‬ومثيرة،‭ ‬مع‭ ‬إعطاء‭ ‬مواعيد‭ ‬باليوم‭ ‬والشهر‭ ‬والسنة‭ ‬في‭ ‬انقلاب‭ ‬الأوضاع‭ ‬رأسا‭ ‬على‭ ‬عقب‭.‬ومعظم‭ ‬التصريحات‭ ‬هي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬أمنيات‭ ‬ورغبات‭ ‬وربما‭ ‬أهواء‭ ‬وتضارب‭ ‬مصالح‭. […]

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