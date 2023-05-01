2023/05/01 | 00:51 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وفد ألماني يحصل من بغداد على ضمانة توقيع الدفعة الثانية مع سيمنز بغداد -عبدالحسين غزال بدأت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، زيارة إلى الأردن والعراق، حيث تناقش مجموعة من الأولويات الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي ومناقشة التحديات الأمنية. وذكرت الخارجية الأمريكية – في بيان الأحد […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤولة أمريكية تبحث التعاون والتحديات مع الأردن والعراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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