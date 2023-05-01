مسؤولة‭ ‬أمريكية‭ ‬تبحث‭ ‬التعاون‭ ‬والتحديات‭ ‬مع‭ ‬الأردن‭ ‬والعراق

2023/05/01 | 00:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد‭ ‬ألماني‭ ‬يحصل‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬على‭ ‬ضمانة‭ ‬توقيع‭ ‬الدفعة‭ ‬الثانية‭ ‬مع‭ ‬سيمنز‭ ‬ ‭ ‬بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال بدأت‭ ‬مساعدة‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬لشؤون‭ ‬الشرق‭ ‬الأدنى‭ ‬باربرا‭ ‬ليف،‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬الأردن‭ ‬والعراق،‭ ‬حيث‭ ‬تناقش‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأولويات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ومناقشة‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية‭.‬ وذكرت‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ – ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأحد‭ […]

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