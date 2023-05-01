مسؤول أُممي رفيع إلى السودان بسبب وضع

2023/05/01 | 00:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الأمم المتحدة سترسل منسق الإغاثة الطارئة ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، إلى السودان فورًا بسبب الأزمة الإنسانية في البلاد، وفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك.

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