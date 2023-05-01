2023/05/01 | 01:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OyocxpacHOY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هي عقوبة المتحرش حسب القانون العراقي مع المحامية سحر الهاشمي) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما هي عقوبة المتحرش حسب القانون العراقي مع المحامية سحر الهاشمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).