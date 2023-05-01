توقيف 47 شخصا في إثيوبيا بعد مقتل مسؤول في الحزب الحاكم

2023/05/01 | 01:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الأمن الإثيوبية الأحد توقيف 47 شخصا للاشتباه بضلوعهم في قتل مسؤول الحزب الحاكم في منطقة أمهرة بشمال البلاد، متهمة إياهم بالتخطيط لـ"الإطاحة" بحكومة أبيي أحمد.

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