2023/05/01 | 01:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.رئيس كتلة تصميم النيابية...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: الحكيم لترطيب الأجواء بين الخنجر والحلبوسي..



والاخير على خلاف مع السوداني أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساعة المسلة: الحكيم لترطيب الأجواء بين الخنجر والحلبوسي.. والاخير على خلاف مع السوداني) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساعة المسلة: الحكيم لترطيب الأجواء بين الخنجر والحلبوسي.. والاخير على خلاف مع السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).