أردوغان: قوات تركية قتلت زعيم داعش في سوريا

2023/05/01 | 01:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأحد إن قوات...

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