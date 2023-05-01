أردوغان يعلن “تصفية” زعيم “داعش” أبو حسين القرشي في سوريا

2023/05/01 | 02:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم الأحد تحييد (قتل) زعيم تنظيم “داعش” ويدعى “أبو حسين القُرَشي”، خلال عملية للاستخبارات التركية في سوريا.والتحييد مصطلح عسكري يقصد منه إما (القتل أو الإصابة أو الاعتقال أو الاستسلام)، إي إخراج العنصر من ميدان القتال، ولكن في سياق إعلان أردوغان اليوم المقصود هو “القتل”.وقال رجب طيب […]

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