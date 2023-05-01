عقارات العراق أسعارها تتجاوز حدود المعقول؟

2023/05/01 | 03:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت هذه الحلقة استحداث دائرة التسجيل العقاري بوزارة العدل مكتباً للإبلاغ عن عمليات الفساد، في وقت تشهد فيه أسعار العقارات في العاصمة والمحافظات ارتفاعاً كبيرا، ما أسباب ارتفاع أسعار العقارات في الفترة الأخيرة؟ ما هي الإجراءات الحكومية لمعالجة أزمة السكن وغلاء أسعار العقارات؟

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