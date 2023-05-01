"لنفتح الأبواب".. البابا فرانسيس يدعو المجر لاستقبال مزيد من المهاجرين

2023/05/01 | 04:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم البابا فرنسيس زيارته للمجر، الأحد، مطلقاً نداءً مُلحّاً لاستقبال المهاجرين، إذ دعا إلى "فتح الأبواب" أمامهم خلال قداس في الهواء الطلق حضره عشرات آلاف الأشخاص، في خضم الحرب في أوكرانيا المجاورة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ومع شكره الشعب المجري لاستقباله الأوكرانيين كرر البابا التحذير من "الانطواء" و"الاغلاق"، في انتقاد غير مباشر لسياسة الإقصاء التي يمارسها رئيس الوزراء المجري القومي، فيكتور أوربان.

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