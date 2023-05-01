مؤشرات على وجود مياه حديثة في كوكب المريخ

2023/05/01 | 05:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل كشف جديد إلى وجود الماء بشكل أكثر انتشارًا على سطح المريخ مما كان يُعتقد سابقًا، وذلك بناءً على ملاحظات الكثبان الرملية المريخية بواسطة المسبار الصيني، وفق لوكالة "أسوشيتد برس".

ويسلط هذا الاكتشاف الضوء على مناطق جديدة من المحتمل أن تكون خصبة في المناطق الأكثر دفئًا من المريخ، حيث قد تكون الظروف مناسبة لوجود الحياة، لكن هذه الاستنتاجات تحتاج إلى مزيد من الدراسة.

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