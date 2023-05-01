أردوغان: حرب تركيا ضد الإرهاب تساهم في أمن أوروبا التي لا تريد الانتباه إلى ذلك

2023/05/01 | 07:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك، الأحد، إلى أن حرب تركيا ضد الإرهاب تساهم أيضًا في أمن أوروبا

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