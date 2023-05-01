2023/05/01 | 07:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إن الوزير، أنتوني بلينكن، أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أهمية إعادة فتح ممر لاتشين أمام المركبات التجارية والخاصة في أقرب وقت ممكن، وذلك وسط نزاع بين أذربيجان وأرمينيا المجاورة، وفقا لوكالة "رويترز".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلينكن يؤكد على التزام الولايات المتحدة بعملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلينكن يؤكد على التزام الولايات المتحدة بعملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).