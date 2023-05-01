السعودية.. السيول تقطع الشوارع وتجرف مركبات في عسير

2023/05/01 | 08:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت السيول بقطع شوارع وجرف مركبات وانهيار طرقات في محافظة محايل بمنطقة عسير بالسعودية، بينما تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ترصد تداعيات ذلك.

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