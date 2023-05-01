السعودية.. شخص يصدم مركبات بدون توقف والأمن يكشف الحالة التي كان بها

2023/05/01 | 08:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمن العام السعودي إلقاء القبض على سائق قام بصدم مركبات أخرى بطريقة متعمدة وذلك بعد انتشار المقطع بشكل واسع على تويتر الأحد

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