الرئيس رشيد يؤكد دعمه لعمال العراق ورفع قدراتهم

2023/05/01 | 09:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، عمال العراق بمناسبة يوم العمال العالمي.





وقال رشيد في تغريدة له عبر تويتر وتابعتها (بغداد اليوم)، إنه "بمناسبة يوم العمال العالمي، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى عمال العراق ونستذكر باحترام وتقدير كفاحهم ونضالهم الطويل في مسيرة البناء والإعمار".

وتابع القول: "نؤكد دعمنا لعمال بلدنا لرفع قدراتهم وإسهامهم في بناء غد أفضل ومستقبل مزدهر".

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