العراق يحتل المرتبة 78 عالميا والثامنة عربيا بأكثر الدول فقرًا خلال العام 2023

2023/05/01 | 09:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قياس مدى فقر أو ثراء أمة معينة مقارنة بأمة أخرى يتم على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

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