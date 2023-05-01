المبعوث الأممي: الوضع الإنساني في السودان على وشك الانهيار

2023/05/01 | 09:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، مارتن غريفيث، من أن الوضع الإنساني في السودان على وشك الانهيار، وذلك بعد أسبوعين من اندلاع الاقتتال في الخرطوم ومناطق أخرى، حسب ما نقلت أخبار الأمم المتحدة.

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