2023/05/01 | 10:06 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في روايته "الباشا وفيصل والزعيم" يَنصب الأديب باسم عبد الحميد حمودي محاكمة الحاضر للزمن الماضي، بحضور مؤرخين؛ عراقي ولبناني، وباستدعاء السفير البريطاني زمن قيام ثورة 14 يوليو/تموز 1958.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأديب العراقي باسم عبد الحميد حمودي يحاكم الماضي زمن الانقلاب على الملكية) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأديب العراقي باسم عبد الحميد حمودي يحاكم الماضي زمن الانقلاب على الملكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).