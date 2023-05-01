2023/05/01 | 10:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قيادي صدري: الوثيقة هي لإعادة تنظيم "عمل التيار" وقطع الطريق أمام الجماعات التي تريد تشويهه) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قيادي صدري: الوثيقة هي لإعادة تنظيم "عمل التيار" وقطع الطريق أمام الجماعات التي تريد تشويهه) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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