بارزاني بيوم العمال العالمي: حكومة الإقليم تواصل تنفيذ برنامجها للنهوض بأوضاعهم المعيشية

2023/05/01 | 10:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، تهنئة بمناسبة عيد العمال العالمي.

وقال بارزاني في بيان إن “بمناسبة حلول يوم العمال العالمي، نتقدم بأسمى التهاني وأطيب الأمنيات إلى الطبقة العاملة في كردستان والعراق والعالم، كما نثمن ببالغ الاعتزاز والتقدير الجهود التي يبذلها عمالنا ودورهم الحيوي في مسيرة إعمار كردستان وازدهارها”.

وأضاف أن “حكومة إقليم كردستان تواصل تنفيذ برنامجها الإصلاحي للنهوض بالأوضاع المعيشية للعمال، وقد جاء إقرار قانون العمل في الإقليم مؤخراً ضمن الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة من أجل تحسين حياة العمال وضمان حقوقهم من حيث الصحة والسلامة المهنية وتأمين حقوقهم القانونية، بما يضع حداً لكل أشكال الظلم والتعسف تجاههم”.

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