الحلبوسي يهنئ عمال العراق في عيدهم العالمي: سلمت سواعدكم

2023/05/01 | 10:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، عمال العراق بمناسبة عيدهم.

وقال الحلبوسي في تغريدة له على تويتر، “خالص التهنئة والتقدير لعمال العراق في مختلف القطاعات وهم يقدمون نماذج مضيئة في العطاء، تسهم بتحقيق التنمية والازدهار لبلدنا الحبيب”.

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