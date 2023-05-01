المقداد في عمان للمشاركة باجتماع تشاوري بشأن سوريا

2023/05/01 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

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وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الاثنين، إلى عمان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق، لمواصلة المشاورات بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

ويعقد وزراء خارجية سوريا ومصر والعراق والسعودية والأردن، اليوم اجتماعا استكمالا للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته السعودية في جدة منتصف نيسان الماضي، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وانعقد في 14 نيسان اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في جدة، بمشاركة وزراء خارجية مصر والعراق والأردن للبحث في مسألة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، قبل نحو شهر من انعقاد القمة العربيّة في السعوديّة.

واتّفق الوزراء العرب المشاركون في اجتماع جدة على أهمية تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا.

المصدر: RT

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