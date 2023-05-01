حقوق الانسان النيابية تدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لشريحة العمال

2023/05/01 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

دعت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الاثنين، الى تحقيق العدالة الاجتماعية لشريحة العمال.

وقالت اللجنة في بيان بمناسبة عيد العمال العالمي وتلقته (بغداد اليوم) إنه "في الذكرى السنوية لعيد العمال العالمي تتقدم لجنة حقوق الانسان بأجمل التهاني العطرة لعيد الطبقة الكادحة والأيادي السمراء ونقول لكم كل عام وأنتم أقوى واصبر على مصاعب الحياة، بجهودكم نتقدم وبعطائكم يتطور المجتمع نحو الامام بكل خطواته".

وأضافت "وبهذه المناسبة ندعو الجميع الى الالتفاف نحو العمال من خلال توفير فرص العمل والقضاء على البطالة في صفوف الشباب ونبذ كل اشكال التمييز في توفير فرص العمل والتوظيف وتكافئ الفرص والمساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية".

كما دعت اللجنة الى "ضمان الحقوق التي كفلها الدستور العراقي من خلال احترام هذا الفئة المهمة في المجتمع وتأسيس النقابات والاتحادات المهنية التي تهتم بشؤون العمال وتقدم الدعم لهم".

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