2023/05/01 | 10:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: احتل العراق المرتبة الـ 78عالميا والثامنة عربيا بأكثر الدول فقرا خلال...

ظهرت المقالة تصنيف عالمي بأكثر الدول فقراً في 2023 ..



العراق الثامن عربيا أولاً على المسلة.

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