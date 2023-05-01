عمره أكثر من ألف عام.. ما سر انجذاب السياح إلى هذا الحي القديم بالسعودية؟

2023/05/01 | 10:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعد حي البلد في جدة، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من ألف عام، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وباعتباره البوابة التاريخية لمكة، فقد جذب الزوار لعدة قرون.

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