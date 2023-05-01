2023/05/01 | 10:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: y4P4eiu1CYo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حلبة المدينة الرياضية تحتضن سباق السيارات لنادي البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حلبة المدينة الرياضية تحتضن سباق السيارات لنادي البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).