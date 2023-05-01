2023/05/01 | 11:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد لا تأكل في مطاعم العراق بعد هذه المشاهد الصادمة | تقرير

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