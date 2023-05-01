بالصور:الموظفون يتظاهرون في عيد العمل العالمي

2023/05/01 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "خرجت تظاهرات لشريحة موظفي المؤسسات

الحكومية تطالب مجلس النواب العراقي

بالتصويت على إقرار تعديل سلم الرواتب

الوظيفي الجديد في ساحة التحرير

بالعاصمة بغداد ومحافظة بابل في عيد

العمال العالمي الذي يوافق

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