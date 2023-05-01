الإعمار : انجاز مشروع الممر الأيمن للطريق الرابط بين السماوة الناصرية

2023/05/01 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان

والبلديات العامة عن الانتهاء من انجاز

اعمال مشروع الممر الأيمن للطريق

الدولي الرابط بين مدينتي السماوة

والناصرية المسمى (ط 6) بطول (48) كيلومترا.

واكدت الوزارة في بيان صحا

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