2023/05/01 | 11:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iSCFD51jOH4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إجراءات الكاظمي.. وقفة وطنية صمدت أمام مشاريع "ولائية") نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إجراءات الكاظمي.. وقفة وطنية صمدت أمام مشاريع "ولائية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).