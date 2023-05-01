2023/05/01 | 11:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 46bwD6D3U58

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موظفون يتظاهرون في ساحة التحرير للمطالبة بإقرار سلم الرواتب الجديد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موظفون يتظاهرون في ساحة التحرير للمطالبة بإقرار سلم الرواتب الجديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).