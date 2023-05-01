وصول 100أمريكي على متن سفينة إجلاء أمريكية من السودان إلى جدة

2023/05/01 | 11:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رست سفينة تحمل 100 أمريكي وبعض الأشخاص من دول أخرى في ميناء جدة بعد إجلائهم من السودان، وفقًا لفارس أسعد، القنصل العام الأمريكي، الذي تحدث إلى CNN، من على رصيف الميناء.

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