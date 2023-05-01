المندولاي يدعو إلى تفعيل القطاع الخاص لتوفير فرص عمل إضافية

2023/05/01 | 11:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندولاي، اليوم الإثنين، الحكومة إلى اتخاذ خطوات جدية للنهوض بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل إضافية.

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