2023/05/01 | 11:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعربت النائبة عالية نصيف عن تضامنها مع مطالب المتظاهرين الذين تظاهروا اليوم للمطالبة بتعديل سلم الرواتب، مؤكدة أن هناك لجنة مركزية حكومية تناقش هذا الموضوع.وقالت في بيان تلقاه / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عالية نصيف تؤكد وجود لجنة تناقش موضوع تعديل سلم الرواتب المركز الخبري الوطني.

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