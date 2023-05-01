2023/05/01 | 11:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين ، اليوم الاثنين ، استئناف أنشطة البرنامج في السودان لتقديم مساعدات عاجلة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.وقال ماكين عبر حسابه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برنامج الأغذية العالمي يستأنف عمله في السودان المركز الخبري الوطني.

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