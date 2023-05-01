تراجع الذهب أمام الدولار وسط ترقب لقرارات الفيدرالي

2023/05/01 | 11:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

انخفضت أسعار الذهب في تعاملات، الاثنين المبكرة، متأثرة بارتفاع الدولار إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وستجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، ويتوقع المستثمرون رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

ونُشرت بيانات الجمعة أظهرت أن الإنفاق الاستهلاكي الأميركي لم يتغير في مارس/ اذار بينما ظلت ضغوط التضخم الأساسية قوية، مما قد يؤدي إلى رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة في أبريل/ نيسان مع تجدد المخاوف بشأن الاضطرابات المصرفية الأميركية التي دفعت المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة.

وتزيد توقعات أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل للمرة السابعة على التوالي.

وبحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1980.42 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1989.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالدولار باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة مسجلة 25.06 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1066.56 دولار وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1495.06 دولار للأونصة، بحسب بيانات "رويترز".

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