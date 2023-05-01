2023/05/01 | 11:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حدد محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الاثنين، تسعيرة الأمبير لشهر آيار للمولدات الأهلية والحكومية.وقال العطا في بيان، تلقت ايرث نيوز، نسخة منه إن “المحافظة حددت تسعيرة الأمبير لشهر آيار للمولدات الأهلية والحكومية”.التسعيرة وفق مايلي: 1- التشغيل (العادي) من الساعة (12) ظهراً وإلى الواحدة ليلاً سيكون بـ( 4000) دينار، وبالتناوب مع […]

ظهرت المقالة رسمياً..



تسعيرة الأمبير لشهر أيار في العاصمة بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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