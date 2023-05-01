اكتشافان سيؤثران في علاج امواض القلب

2023/05/01 | 11:23 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشاف كيف يؤثر نظام الأوعية الدموية على تلف القلب الناجم عن الالتهاب.

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