"مزيد من العنف".. وبرنامج الأغذية العالمي يعاود أنشطته في السودان

2023/05/01 | 11:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الإثنين، أنه سيلغي فورا تعليق أنشطته في السودان بعد أن اضطر لذلك بسبب مقتل ثلاثة من موظفيه هناك.

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