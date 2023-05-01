الدولار يرتفع مقابل الدينار

2023/05/01 | 11:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار في تعاملات اليوم الاثنين.

بغدادالبيع: 143.250 ديناراً لكل 100 دولارالشراء: 141.250 ديناراً لكل 100 دولار

الجنوبالبيع: 143.250 ديناراً لكل 100 دولارالشراء: 141.250 ديناراً لكل 100 دولار

الشمالالبيع: 143.650 ديناراً لكل 100 دولارالشراء: 141.750 ديناراً لكل 100 دولار

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