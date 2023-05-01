أسعار الدولار تعاود الارتفاع في البورصة العراقية

2023/05/01 | 12:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عاودت أسعار صرف الدولار، اليوم الإثنين، الارتفاع أمام الدينار العراقي بالأسواق المحلية.

وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار البيع 143,250 دينارا لكل 100 دولار

أسعار الشراء 141,250 دينارا لكل 100 دولار

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