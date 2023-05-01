2023/05/01 | 12:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفاد تقرير صحفي، اليوم الإثنين، باقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من العودة إلى فريقه السابق برشلونة.وأضاف التقرير: “سيشارك برشلونة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، وذلك بعد أن انتشرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليونيل ميسي يوافق على مسودة العودة إلى برشلونة المركز الخبري الوطني.

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