2023/05/01 | 12:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، إجلاء 19 عراقيا من السودان إلى السعودية. وقال المُتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان مقتضب تلقاه / المركز الخبري الوطني/:انه “تم إجلاء 19 مواطن عراقيّ من السودان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إجلاء 19 عراقيّاً من السودان إلى السعودية المركز الخبري الوطني.

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